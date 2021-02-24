В Минздраве Узбекистана опровергли сообщение о рождении двухголового младенца

24 февраля в социальных сетях распространилась информация о том, что в Узбекистане родились сиамские близнецы. Однако в пресс-службе Министерства здравоохранения Узбекистана опровергли эти сообщения, передает kun.uz.

В частности, начальник управления Минздрава Нилуфар Мансурова отметила, что ни в одном роддоме страны не было зарегистрировано такого случая.

Кроме того, в Минздраве попросили пользователей социальных сетей не верить такой необоснованной информации и напомнили, что администраторы несут ответственность за распространение ложных и необоснованных сообщений среди населения.