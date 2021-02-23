Создатели фильма "Солнце на вкус" приехали в Узбекистан (фото)

Творческая команда фильма «Солнце на вкус», который снимается совместно с агентством «Узбеккино» и российской кинокомпанией "Спутник Восток Продакшн", прибыла в Узбекистан.

Как сообщает «Даракчи», узбекско-российская группа посетила село Бурчмулла Бостанлыкского района Ташкентской области. Планируется, что создатели фильма «Солнце на вкус» посетят Бухару и Самарканд, где осмотрят места съемок.

Фильм «Солнце на вкус» ориентирован на семейную аудиторию и будет снят в жанре семейное приключенческое фентези. Режиссер-постановщик фильма - Эльдар Салаватов , художник Юрий Фоменко, продюсеры Эдуард и Кристина Горбенко, режиссер Таня Суляева.

Напомним, Национальное агентство «Узбеккино» в октябре 2020 года подписало меморандум с российской кинокомпанией «Спутник Восток Продакшн» о съемках фильма «Солнце на вкус».