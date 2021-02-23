Список приоритетно вакцинируемых может быть пересмотрен

Депутаты Законодательной палате Олий Мажлиса предложили пересмотреть список граждан, которые должны быть бесплатно вакцинированы против коронавирусной инфекции в первую очередь. Вопрос обсуждался на парламентском слушании 22 февраля, проведённом по инициативе фракции Народно-демократической партии Узбекистана, сообщается на сайте палаты. Об этом пишет Gazeta.uz.

На обсуждении говорилось, что включение журналистов, блогеров, работников общественного транспорта, а также студентов, обучающихся в зарубежных странах, и трудовых мигрантов в приоритетный список получателей вакцины вызвало дискуссии в социальных сетях. Вопрос требует справедливого рассмотрения, поэтому депутаты внесли ряд предложений в правительство, говорится в сообщении.

По мнению депутатов, в первую очередь должна быть организована вакцинация пожилых (старше 65), людей, нуждающихся в социальной защите, в том числе людей с ограниченными возможностями, с хроническими заболеваниями (в возрасте 18−65 лет), включённых в «железную тетрадь», медицинского персонала, учителей школ и дошкольных образовательных организаций, а также сотрудников правоохранительных органов, считают депутаты.

На заседании говорилось о необходимости улучшения правовой базы в сфере вакцинации, включая вопросы добровольности этого процесса и возможных негативных последствий вакцинации.

Депутаты также подчеркнули, что необходимо принять действенные меры по обеспечению законного использования бюджетных средств, выделяемых в большом объёме на борьбу с пандемией коронавируса. В госбюджете 2021 года на борьбу с пандемией и закупку вакцин предусмотрено выделение 3 трлн сумов. За первые девять месяцев 2020 года государственный финансовый контроль выявил 129,1 млрд сумов незаконных расходов, в том числе 22 млрд сумов — в системе Министерства здравоохранения.

Как мы уже писали, приоритетная вакцинация, по предварительным расчётам, охватит 4,1 миллиона человек.

Заместитель премьер-министра по вопросам социального развития Бехзод Мусаев на заседании заявил, что при отказе граждан, включённых в группу риска, от добровольной вакцинации никаких мер ответственности не предусмотрено. В то же время, по его словам, им будут разъяснены преимущества вакцинации.

Заместитель министра здравоохранения — начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия Баходир Юсупалиев подчеркнул, что вакцинация будет проводиться после медицинского осмотра.

Сейчас формируется электронный список граждан, подлежащих приоритетной вакцинации. По стране будут действовать 3138 прививочных пунктов и 862 мобильных бригад. Готовятся 1 центральное, 14 областных и 206 районных и городских помещений для хранения вакцин, 457 хладагентов, 148 электрогенераторов, 121 термосумка и термоконтейнер.