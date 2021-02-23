Музыкальный стриминговый сервис Spotify выходит на рынок Узбекистана

Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о намерении расширить географию присутствия и выйти еще на более чем 80 новых рынков, включая Узбекистан.

«Spotify приступает к масштабному расширению, которое сделает доступным самый популярный в мире аудиостриминговый сервис по подписке более чем миллиарду людей на более чем 80 новых рынках по всему миру, а также добавит 36 языков на нашу платформу», - говорится в заявлении компании.

Также компания заявила, что на каждом новом рынке будет работать с местными создателями и партнерами, чтобы расширить музыкальные предложения и предоставить сервис, отвечающий уникальным потребностям каждого рынка.

На новых рынках Spotify предложит несколько планов: индивидуальный, семейный, для супружеских пар и студенческий.

Spotify — интернет-сервис потокового аудио (стриминговый), позволяющий легально прослушивать музыкальные композиции, аудиокниги и подкасты, не скачивая их на устройство. На сервис приходится более 36% мирового аудиостриминга.

Он был придуман друзьями, интернет-бизнесменами Даниэлем Эком и Мартином Лорентсоном в Стокгольме в 2006 году. С 2006 и до конца 2018 года компания являлась убыточной, она существовала на средства инвесторов и выплачивала больше авторских отчислений, чем зарабатывала.

В начале февраля Spotify встал на налоговый учёт в Узбекистане в качестве поставщика электронных услуг.

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