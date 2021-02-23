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  • 23 февраль 2021 23:30
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В Ташкенте столкнулись несколько автомобилей, предназначенных для перевозки вакцин

В Ташкенте столкнулись несколько автомобилей, предназначенных для перевозки вакцинВ Ташкенте столкнулись несколько автомобилей марки "Changan", предназначенных для перевозки вакцин.

 

Вчера Детский фонд ООН передал правительству Узбекистана 223 транспортных средства для обеспечения сохранности качества вакцин и их безопасной транспортировки. Не прошло и нескольких часов, как автомобили попали в ДТП. По информации ГУБДД, в результате аварии два автомобиля получили технические повреждения. Никто не пострадал.

 

"Мы связались с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, где подтвердили, что никто не пострадал в ДТП, и только два из 223 автомобилей были серьезно повреждены. Минздрав сообщил, что эти автомобили будут отремонтированы и отправлены в соответствующий регион страны", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

 

"Также хотим отметить, что данные автомобили не перевозили вакцины, как cообщили некоторые СМИ. Они были переданы правительству для дальнейшего использования в транспортировке вакцин", - добавили в Фонд

 

"Мы по-прежнему уверены, что сегодняшний вклад будет иметь большое значение для обеспечения справедливого распределения вакцин", заключили в ЮНИСЕФ.


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