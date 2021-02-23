В Ташкенте столкнулись несколько автомобилей, предназначенных для перевозки вакцин

В Ташкенте столкнулись несколько автомобилей марки "Changan", предназначенных для перевозки вакцин.

Вчера Детский фонд ООН передал правительству Узбекистана 223 транспортных средства для обеспечения сохранности качества вакцин и их безопасной транспортировки. Не прошло и нескольких часов, как автомобили попали в ДТП. По информации ГУБДД, в результате аварии два автомобиля получили технические повреждения. Никто не пострадал.

"Мы связались с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, где подтвердили, что никто не пострадал в ДТП, и только два из 223 автомобилей были серьезно повреждены. Минздрав сообщил, что эти автомобили будут отремонтированы и отправлены в соответствующий регион страны", - говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

"Также хотим отметить, что данные автомобили не перевозили вакцины, как cообщили некоторые СМИ. Они были переданы правительству для дальнейшего использования в транспортировке вакцин", - добавили в Фонд

"Мы по-прежнему уверены, что сегодняшний вклад будет иметь большое значение для обеспечения справедливого распределения вакцин", заключили в ЮНИСЕФ.