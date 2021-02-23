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  • 23 февраль 2021 1:15
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В корпорации Boeing рекомендовали приостановить полеты лайнеров 777

В корпорации Boeing рекомендовали приостановить полеты лайнеров 777Руководство компании Boeing рекомендовало всем авиаперевозчикам приостановить полеты самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Об этом сообщает пресс-служба американской корпорации.

 

Такое решение было предпринято в связи с началом расследования по делу о возгорании подобного агрегата в США во время рейса 328 United Airlines.

 

"На время проведения расследования Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) мы рекомендовали приостановить работы с 69 выполняющими полеты и 59 находящимися на хранении 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, пока Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) не определит подходящий протокол проверки", - информируется в релизе.

 

Напомним: инцидент с пассажирским Boeing 777 произошел накануне. Во время вылета лайнера из Денвера, штат Колорадо, у него загорелся и отказал один из двигателей. Гигантские обломки устройства упали в жилом районе города Брумфилд. После ЧП самолет вернули в аэропорт вылета, где пассажиров ждала бригада спасателей.


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