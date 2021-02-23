Украина не пустила самолет Лукашенко в свое воздушное пространство

Авиационные службы Украины не пустили самолет Александра Лукашенко в воздушное пространство своей страны. Об этом сообщает портал Avia.pro.

В качестве одной из причин были названы резкие и недружественные высказывания владельца самолета в адрес Украины.

Специалисты опубликовали в интернете схему полета самолета Лукашенко, на которой видно, что ему пришлось делать крюк в несколько сот километров.

На представленной схеме полёта президентского борта можно увидеть, что самолёт Лукашенко вполне мог пройти через воздушное пространство Украины, однако, судя по мнениям аналитиков, борт Лукашенко попросту не пустили в воздушное пространство страны.

22 февраля в Сочи состоялась встреча Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

Лукашенко вылетел в Россию еще в пятницу, 19 февраля.