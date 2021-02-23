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  • 23 февраль 2021 1:04
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В Узбекистане из-за ожидаемых на неделе холодов будут проблемы с урожаем фруктов – Узгидромет

В Узбекистане из-за ожидаемых на неделе холодов будут проблемы с урожаем фруктов – УзгидрометВ Узбекистане из-за ожидаемых на неделе холодов будут проблемы с урожаем фруктов, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Узгидромета.

 

"Во второй декаде февраля аномально высокие температуры воздуха вызвали весеннее возобновление вегетации плодовых культур, шелковицы и винограда, на 2,5-3 недели раньше среднемноголетних сроков", – отметили синоптики.

 

По большей части территории республики у плодовых культур в первой половине декады наблюдалось массовое набухание и распускание почек, к концу декады началось цветение раннецветущих плодовых культур. На юге республики цветение ранних плодовых культур началось в первой декаде февраля, к концу второй декады цветение было массовым.

 

"Ожидаемые 25-27 февраля морозы повредят распустившиеся почки, цветки плодовых культур", – подчеркнули в "Узгидромете".


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