«Мы купим самую оптимальную и эффективную вакцину» — президент

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на сессии Наманганского областного кенгаша народных депутатов 19 февраля, остановился на противодействии пандемии коронавируса и организации вакцинации населения. Об этом пишет

«Нам было сложно во время пандемии, но я ещё 15 марта 2020 года говорил, что мы должны научиться и работать в этих условиях. Дай бог мы выйдем из этого бедствия сильными. Сейчас оно продолжается оставаться среди нас. Это настоящее мучение болеть этой болезнью. Те, кто не заболел, пусть не болеют, но они должны ощущать, что нужно предотвратить это и обеспечить свою безопасность. Мы должны, вынуждены следовать указаниям медицинских работников», — заявил он.

По его словам, Узбекистан работает над приобретением вакцин с партнёрами из Европы, Китая и России.

«Мы обязательно завезём их. Мы обязательно принимаем меры по вакцинации. Это нельзя делать поспешными шагами. Я сам каждую неделю, по два-три дня работают над тем, какая вакцина наиболее подходящая», — указал президент.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что для покупки вакцин в госбюджете зарезервировано 3 трлн сумов.

«Мы найдём и купим самую оптимальную и наиболее эффективную [вакцину], которая подходит нашему климату и народу. Мы измерим не 7, а 10 раз перед тем, как отрезать. Одна из главных задач для меня — забота о здоровье народа. Мы проводим [клинические] испытания. Какое из них принесёт нам подходящий результат, вне зависимости от стоимости, мы закупим в нужном объёме для народа», — заявил он.