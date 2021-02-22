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  • 22 февраль 2021 0:05
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В Узбекистане будут выпускать кроссовки Nike и Adidas

В Узбекистане будут выпускать кроссовки Nike и AdidasВ Узбекистане будут выпускать кроссовки Nike и Adidas. Инвестором выступил ООО СП «SinoInternational». Общая стоимость проекта – $12 млн.

 

Линия будет запущена в 4 квартале 2021 года и начнет работать на полную мощность в 3 квартале 2022 года. Предполагается, что завод будет выпускать 3 миллиона пар спортивной обуви в год. Соответствующую информацию подтвердили журналу «Экономическое обозрение» в Ассоциации «Узчармсаноат».

 

Для строительства завода выделен 1 га земли в Асакинском районе Андижанской области, куда уже доставлено и установлено оборудование.

 

Ожидается, что 50% готовой продукции будет экспортироваться в страны Центральной Азии, 30% другим странам за счет участия в международных ярмарках и 20% будет реализовано на внутреннем рынке.


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