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  • 21 февраль 2021 23:56
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США профинансируют развитие независимых СМИ в Узбекистане

США профинансируют развитие независимых СМИ в УзбекистанеГосдепартамент США намерен выделить средства на реализацию программы по укреплению потенциала гражданского общества и независимых средств массовой информации в Узбекистане, пишет RT.

 

Американская сторона предлагает потенциальным подрядчикам заняться развитием местных независимых СМИ, продвижением прав человека, а также расширением экономических возможностей граждан Узбекистана.

 

Предполагается, что проект, помимо прочего, поможет улучшить экономическую ситуацию в стране, повысить способность организаций гражданского общества реагировать на социальные потребности жителей республики, а также посодействует работе СМИ и учреждений, занимающихся профессиональной подготовкой журналистов.

 

Размер одного гранта для каждого из будущих подрядчиков, как отмечается в тексте, может варьироваться в пределах от $10 тыс. до $50 тыс., при этом об их общем количестве не упоминается.

 

В рамках подготовки к возможному старту соответствующей программы агентство объявило о начале сбора необходимой ему информации от местных партнёров.


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