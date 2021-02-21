США профинансируют развитие независимых СМИ в Узбекистане

Госдепартамент США намерен выделить средства на реализацию программы по укреплению потенциала гражданского общества и независимых средств массовой информации в Узбекистане, пишет RT.

Американская сторона предлагает потенциальным подрядчикам заняться развитием местных независимых СМИ, продвижением прав человека, а также расширением экономических возможностей граждан Узбекистана.

Предполагается, что проект, помимо прочего, поможет улучшить экономическую ситуацию в стране, повысить способность организаций гражданского общества реагировать на социальные потребности жителей республики, а также посодействует работе СМИ и учреждений, занимающихся профессиональной подготовкой журналистов.

Размер одного гранта для каждого из будущих подрядчиков, как отмечается в тексте, может варьироваться в пределах от $10 тыс. до $50 тыс., при этом об их общем количестве не упоминается.

В рамках подготовки к возможному старту соответствующей программы агентство объявило о начале сбора необходимой ему информации от местных партнёров.