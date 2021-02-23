В Узбекистане начнут внедрять технологии искусственного интеллекта

Принято постановление Президента «О мерах по созданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта».

Документом утверждена Программа мер по изучению и внедрению данных технологий в 2021-2022 годах, которая состоит из восьми основных приоритетных направлений, это:

- разработка стратегии развития искусственного интеллекта;

- выработка нормативно-правовой базы;

- широкое применение технологий искусственного интеллекта;

- создание отечественной экосистемы инновационных разработок;

- создание условий для разработчиков программного обеспечения с применением технологий искусственного интеллекта в доступе к цифровым данным;

- формирование инвестиционной привлекательности научных работ и разработок в области искусственного интеллекта;

- обеспечение доступа отечественных предприятий и специалистов к информационным ресурсам и компетенциям в области искусственного интеллекта;

- развитие необходимой образовательной среды;

- развитие международного сотрудничества в этой области искусственного интеллекта и технологий его применения.

Пилотные проекты по внедрению технологии искусственного интеллекта в нынешнем и следующем годах будут реализовываться в 9 отраслях экономики и социальной сферы, это: сельское хозяйство, банковская, финансовая, налоговая, транспортная сферы, сферы энергетики и здравоохранения, фармацевтики, а также электронного правительства.

Координационная комиссия по реализации стратегии «Цифровой Узбекистан 2030», на которую возложена ответственность за эффективную реализацию программы и других инициатив в этом направлении с привлечением ведущих зарубежных специалистов и компаний до 1 декабря 2021 года внесет на утверждение стратегию развития искусственного интеллекта, рассчитанную на ближайшую и долгосрочную перспективы.

В Узбекистане создаются:

·При Мининфокоме - научно-исследовательский институт развития цифровых технологий и искусственного интеллекта;

·В структуре Центрального аппарата Мининфоком - департамент внедрения развития технологий искусственного интеллекта, численностью 15 штатных единиц;

·Совместный альянс по развитию искусственного интеллекта из 12 ведомств и организаций.

Платформа цифровых данных, через которую отечественным научным организациям, вузам, а также разработчикам и организациям в сфере информационных технологий будет предоставляться доступ к наборам государственных и иных данных для использования в программном обеспечении на основе искусственного интеллекта.

На реализацию обозначенных задач будет выделено 200 миллиардов сумов.

С 1 июля 2021 года внедряется специальный правовой режим по применению технологий искусственного интеллекта в рамках экспериментальных инновационных исследований.

В 2021-2024 годах в вузах будет выделено 130 (100 в бакалавриате и 30 в магистратуре) грантовых мест по обучению ИИ.

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