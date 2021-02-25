Экологически опасные продукты будут сертифицироваться в обязательном порядке

Положение о порядке обязательной экологической сертификации экологически опасных продуктов и отходов для ввоза на территорию Узбекистана и вывоза с территории страны утверждено постановлением правительства от 16 февраля, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, ввоз в Узбекистан и вывоз экологически опасных продуктов и отходов будет осуществляться на основе экологического сертификата, выдаваемого органом по экологической сертификации, аккредитованным в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды, пишет Gazeta.uz.

Для получения сертификата заявитель должен обратиться с заявкой через таможенную информационную систему «Единое окно» или напрямую в орган по экологической сертификации в системе Государственного комитета по экологии.

Орган по экологической сертификации в течение одного рабочего дня проводит анализ представленных документов и в случае полноты представленных документов принимает решение о проведении сертификации экологически опасной продукции и отходов.

Экологический сертификат предоставляется:

·на каждую партию экологически опасной продукции и отходов — на срок, не превышающий одного года;

·на процессы серийного производства продукции — сроком на 3 года.

Этот порядок вступает в силу с 1 мая 2021 года.

Ранее экологической сертификации подлежала экологически опасная продукция только согласно утвержденной Кабинетом Министров номенклатуре. Прежний порядок (от 2000 года) утрачивает свою силу.