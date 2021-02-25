Власти Узбекистана и Таджикистана наладят работу энергосистем двух республик

В Узбекистане началась реконструкция линии электропередачи "Гузар Регар" 500 кВ. Об этом сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на Минэнерго.

"Со стороны АО "Национальные электрические сети Узбекистана" реализуется инвестиционный проект "Реконструкция линии электропередачи 500 кВ Гузар – Регар (Л-507) в Республике Узбекистан", - передает пресс-служба Министерства.

В настоящее время уже начались работы по восстановлению 63-километрового участка линий электропередач 500 кВ "Гузар – Регар", расположенного на территории Узбекистана. Ожидается, что реконструкция объекта будет завершена в четвертом квартале 2021-го.

Проект реализуется на базе протокола Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном. Он направлен на обеспечение надежности электроснабжения при параллельной работе энергосистем двух республик.