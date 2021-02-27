Журналисты и блогеры также получат бесплатную вакцину от COVID-19

Список людей - первых получателей вакцины от коронавируса - расширился. Об этом сообщил член штаба по борьбе с коронавирусом Нурмат Отабеков.

По его словам, кроме граждан из группы риска, в первую очередь вакцину получат: журналисты, блогеры, работники СМИ и общественного транспорта (метро, ж/д, аэропортов), студенты, обучающиеся за границей, а также трудовые мигранты.

Как сообщалось ранее, вакцинацию от коронавируса планируют начать в первой половине марта. Она будет проходить на добровольной основе.

17 февраля в Узбекистане разрешили массовое использование российской вакцины «Спутник V». Более того, решением Республиканской специальной комиссии, китайская вакцина от COVID-19 будет выпускаться в Узбекистане. Производством займется «Jurabek Laboratories».

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