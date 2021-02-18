Скорость интернета в школах Узбекистана будет варьироваться от количества учеников, сообщает Podrobno.uz.

Министерство народного образования (МНО) заявило, что все общеобразовательные школы страны переводятся на специальный тариф Eduсation. В результате централизованных договоров за счет местного бюджета к специально разработанному "Узбектелеком" тарифному плану уже подключено около 5 тысяч общеобразовательных школ. Ведется работа по переводу на данный тариф остальных школ, имеющих доступ к широкополосному интернету.

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Для школ вместимостью менее 500 учеников скорость интернет-соединения предусмотрена на уровне 10 Мбит/с, от 501 до 1000 мест учеников – 40 Мбит/с, школ с 1000 и более учениками и специализированных школ в области информатики и информационно-коммуникационных технологий – 100 Мбит/с. Скорость подключения к сетям Tas-IX составляет 100 Мбит/с на всех тарифах Eduсation.

"С помощью нового тарифа можно спокойно работать на электронных обучающих ресурсах (kitоb.uz, edumarket.uz, edukids, система Kundalik.com и др.), также использовать открытые онлайн-курсы, YouTube и другие внешние платформы для дополнительного обучения", – отметили в МНО.

Напомним, что ранее школы использовали тариф Ziyonet, который имел ограниченную скорость и доступ к Интернет-ресурсам.