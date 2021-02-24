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  • 18 февраль 2021 0:20
  • 24

Япония расскажет о туристическом потенциале Узбекистана

 

Япония расскажет о туристическом потенциале УзбекистанаНа японском телеканале NHK 18 февраля выйдет в эфир популярная передача "В мире так много удивительного", в рамках которой будет рассказано о достопримечательностях Узбекистана. Об этом сообщают в Узбектуризме.

 

По информации ведомства, главная тема программы - "Восхитительный шелковый путь: фокус на Узбекистан".

 

Как отмечают в госструктуре, анонс телепередачи об Узбекистане уже стал популярной темой для обсуждений среди японских путешественников.

 

Ожидается, что демонстрация туристического потенциала Узбекистана в этой телепрограмме повысит интерес японцев к посещению страны.

 

Напомним: в августе 2019-го израильский международный телеканал i24NEWS заявил, что подготовит специальный репортаж о культурно-историческом и туристическом потенциале Узбекистана. В видеосюжете планировалось представить информацию об опыте республики в поддержании межнационального и межконфессионального согласия, продвижении ценностей просвещенного ислама.

 

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