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  • 18 февраль 2021 0:12
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В Узбекистане законодательно запретят повышать цену на товар при оплате пластиковой картой

В Узбекистане законодательно запретят повышать цену на товар при оплате пластиковой картойВ Узбекистане законодательно запретят повышать цену на товар при оплате пластиковой картой. Сейчас в стране нередки случаи, когда продавец, например, бытовой техники или сотовых телефонов, завышает стоимость товара на 10-20% в зависимости от своей наглости, если вы оплачиваете не наличкой, а пластиковой картой, сообщает Podrobno.uz.

 

Новые меры предусмотрены проектом закона "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан "О защите прав потребителей", который был рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании нижней палаты парламента.

 

Председатель Антимонопольного комитета Нажмиддинходжа Шарипов, выступив с докладом в целях концептуального обоснования законопроекта, отметил, что данным документом устанавливается приоритет удовлетворения прав потребителей.

 

Среди нововведений:

·предоставление информации потребителю о товаре (работе, услуге), правилах торговли и предоставлении услуг на государственном языке (по договоренности – на других языках).

·продавцу запрещается устанавливать разные цены на один и тот же вид товаров в зависимости от формы оплаты

·расходы, связанные с выявлением продажи потребителю товаров с недостатками и не отвечающих требованиям, возмещает продавец.

 

Также документом вводятся финансовые санкции за следующие виды нарушений:

·нарушение порядка замены потребителю товаров неприемлемого качества или товаров с недостатками и бесплатного устранения дефектов

·принуждение потребителя на приобретение дополнительных услуг

·взимание платы за не оказанные услуги

·внесение в договор требований, ограничивающих права потребителя и противоречащих законодательству

·реализация и продажа товаров с истекшим сроком годности

·производство, ввоз и реализация товаров и контрафактной пищевой продукции, не отвечающей требованиям нормативной документации.

 

Еще одно важное направление – усиливаются полномочия Агентства по защите прав потребителей в сфере защиты прав потребителей, организации контрольных закупок, проверок и экспертизы товаров, участию в судебных заседаниях по вопросам защиты прав потребителей.


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