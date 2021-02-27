Китайская вакцина от COVID-19 будет выпускаться в Узбекистане

Вакцина «ZF 2001», китайской компании Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical, будет выпускаться в Узбекистане. Производством займется «Jurabek Laboratories». Об этом говорится в сообщении Республиканской специальной комиссии, передает UzReport.

Принимая во внимание вклад и усилия Узбекистана в разработке вакцины, китайская компания определила нашу страну как соавтора вакцины «ZF 2001». В связи с этим новая вакцина будет производиться и использоваться под названием «ZF-UZ-VAC 2001».

Спецкомиссия скоро внесет в Законодательную палату Олий Мажлиса на обсуждение вопрос о закупке 1 миллиона доз вакцины «ZF-UZ-VAC 2001» и начале добровольной массовой вакцинации населения.

Напомним, сейчас в Узбекистане проходит III фаза клинических испытаний рекомбинантной вакцины от коронавируса «ZF 2001». Ранее сообщалось, что испытания этой вакцины в Узбекистане продолжатся до 2022 года.

По состоянию на 16 февраля, 6823 добровольцев получили первую дозу, 2556 человек – 2ю дозу и 6 добровольцев – 3ю дозу вакцины.

Согласно предварительным результатам клинических исследований, только у 5 человек (0,3%) получивших китайскую вакцину наблюдались следующие побочные эффекты:

• аллергическая реакция;

• повышенная температура тела;

• головная боль.