«Узбеккино» объявило конкурс кинопроектов на 2021 год

Агентство "Узбеккино” опубликовало список приоритетных тем для подготовки в 2021 году на основе государственного социального гранта художественных, документальных, мультипликационных, короткометражных и юмористических киножурналов, социальных роликов и телесериалов.
Как сообщает «Даракчи», в этом году агентство уделяет особое внимание вопросам поддержки молодых кинематографистов.
В связи с этим в данном конкурсе могут принимать участие кандидаты до 35 лет со своими сценариями для художественных, документальных, короткометражных и мультипликационных фильмов, отражающих жизнь, мечты и стремления молодежи, осуществляемые ими работы и результаты, а также совместно финансируемых кинопроектов.
Совместно финансируемым кинопроектам будет уделено особое внимание, отмечается в сообщении пресс-службы "Узбеккино".
В конкурсе, который продлится месяц, будут проведены питчинги, путем которыхконкурсная комиссия отберет достойные проекты и предоставит их художественному совету.
Исходя из количества заявлений, дни питчингов презентаций кинопроектов будут объявлены поэтапно.
СПИСОК ТЕМ
- О жизни и творчестве великих гениев Первого и Второго Ренессанса
- О роли молодых учителей в обществе, их работе, повышении престижа
- О жизни молодых врачей сегодня, их роли в укреплении здоровья населения
- О жизни и творчестве математиков, важности математической науки в развитии общества
- О трагедии Сардобы, героизме и мужестве народа, военных в процессе спасения населения от последствий техногенной катастрофы
- О жизни молодых людей, работающих в МВД, Национальной гвардии, пограничных войсках, в министерстве по чрезвычайным ситуациям
- О жизни самоотверженной молодежи, служащей в общественно-политической, культурной и образовательных сферах
- Об узбекской национальной борьбе, жизни, мечтах и чаяниях юных борцов
- О созидательной работе, проводимой в стране за последние годы, и о жизни молодых строителей
- О широком вовлечении сельской молодежи в работу на основе фермерских и кластерных методов, поддержке инициатив
- О жизни бизнесменов, молодых предпринимателей, работающих в нашей стране
- Сказки и приключенческие фильмы для детей
- Свободные тематические сценарии, рассказывающие историю духовно-просветительской зрелости человека.