«Узбеккино» объявило конкурс кинопроектов на 2021 год

Агентство "Узбеккино” опубликовало список приоритетных тем для подготовки в 2021 году на основе государственного социального гранта художественных, документальных, мультипликационных, короткометражных и юмористических киножурналов, социальных роликов и телесериалов.

Как сообщает «Даракчи», в этом году агентство уделяет особое внимание вопросам поддержки молодых кинематографистов.

В связи с этим в данном конкурсе могут принимать участие кандидаты до 35 лет со своими сценариями для художественных, документальных, короткометражных и мультипликационных фильмов, отражающих жизнь, мечты и стремления молодежи, осуществляемые ими работы и результаты, а также совместно финансируемых кинопроектов.

Совместно финансируемым кинопроектам будет уделено особое внимание, отмечается в сообщении пресс-службы "Узбеккино".

В конкурсе, который продлится месяц, будут проведены питчинги, путем которыхконкурсная комиссия отберет достойные проекты и предоставит их художественному совету.

Исходя из количества заявлений, дни питчингов презентаций кинопроектов будут объявлены поэтапно.

СПИСОК ТЕМ

- О жизни и творчестве великих гениев Первого и Второго Ренессанса

- О роли молодых учителей в обществе, их работе, повышении престижа

- О жизни молодых врачей сегодня, их роли в укреплении здоровья населения

- О жизни и творчестве математиков, важности математической науки в развитии общества

- О трагедии Сардобы, героизме и мужестве народа, военных в процессе спасения населения от последствий техногенной катастрофы

- О жизни молодых людей, работающих в МВД, Национальной гвардии, пограничных войсках, в министерстве по чрезвычайным ситуациям

- О жизни самоотверженной молодежи, служащей в общественно-политической, культурной и образовательных сферах

- Об узбекской национальной борьбе, жизни, мечтах и ​​чаяниях юных борцов

- О созидательной работе, проводимой в стране за последние годы, и о жизни молодых строителей

- О широком вовлечении сельской молодежи в работу на основе фермерских и кластерных методов, поддержке инициатив

- О жизни бизнесменов, молодых предпринимателей, работающих в нашей стране

- Сказки и приключенческие фильмы для детей

- Свободные тематические сценарии, рассказывающие историю духовно-просветительской зрелости человека.