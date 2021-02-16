» » » В Узбекистане выпускали поддельные Snickers, Mars, Twix, Bounty, а также "Роллтон"
﻿
  • 16 февраль 2021 23:18
  • 59

В Узбекистане выпускали поддельные Snickers, Mars, Twix, Bounty, а также "Роллтон"

В Узбекистане выпускали поддельные Snickers, Mars, Twix, Bounty, а также "Роллтон"В Узбекистане выпускали поддельную шоколадную продукцию Snickers, Mars, Twix, Bounty, а также кубики для супа "Роллтон", сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные Агентства по защите прав потребителей.

 

Агентство разбирало дело о контрафактной продукции компании Mars Inc, владельца таких торговых марок, как Snickers, Mars, Twix, Bounty. Компания обратилась в Агентство с сообщением о фактах реализации в ряде розничных торговых объектов Самаркандской и Наманганской областей продукции под названием Snikers, Macs, Twiix, Baunty.

 

"Имеющиеся в реализации данные виды продукции были самостоятельно уничтожены предпринимателями, которые их продавали. При этом на упаковках этой продукции не имелось сведений о производителе и его контактных данных, даты производства и срока годности, штрих кода", – отметили в агентстве.

 

Кроме того, не так давно Агентство по защите прав потребителей рассматривало дело, связанное с фальсифицированной продукцией на территории нашей страны. Зарубежная компания Sunecho Limited, как правообладатель торговой марки "Роллтон" обращалась в уполномоченные органы с заявлением, в котором сообщалось, что на территории Узбекистана в розничной продаже имеется подделка продукции "Концентрат пищевой "Домашний бульон РОЛЛТОН®".

 

Компания просила предпринять необходимые меры по пресечению продажи фальсифицированной продукции на точках продаж. В ходе изучения дела выяснилось, что данный продукт был реализован 257 розничными торговыми объектами в нескольких областях республики. Территориальными подразделениями Государственного налогового комитета было всего изъято из реализации такой продукции на сумму 698 миллионов сумов.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане запустили Telegram-бот для проверки реальной стоимости лекарств в аптеках

В Узбекистане запустили Telegram-бот для проверки реальной стоимости лекарств в аптеках

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане создано Агентство по защите прав потребителей

В Узбекистане создано Агентство по защите прав потребителей

Новости Узбекистана
﻿
Алкоголь могут разрешить продавать ближе к школам

Алкоголь могут разрешить продавать ближе к школам

Общество / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане ужесточены правила розничной торговли алкоголем

В Узбекистане ужесточены правила розничной торговли алкоголем

Общество / Новости Узбекистана
﻿
Какова ответственность за продажу алкоголя ниже цен, установленных государством?

Какова ответственность за продажу алкоголя ниже цен, установленных государством?

Общество / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика