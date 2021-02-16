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  • 16 февраль 2021 23:09
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В Узбекистане предложили использовать китайскую вакцину от коронавируса для массовой вакцинации

В Узбекистане предложили использовать китайскую вакцину от коронавируса для массовой вакцинацииВ Узбекистане предложили использовать китайскую вакцину от коронавируса производства компании Zhifei Longcom для массовой вакцинации населения, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные депутата Расула Кушербаева.

 

По его словам, вчера в Кабинете Министров прошло очередное заседание Специальной республиканской комиссии, посвященное вакцинации населения от коронавируса. На нем присутствовали и депутаты нижней палаты парламента.

 

Узбекистан в сотрудничестве с китайской компанией Zhifei Longcom проводит 3 фазу клинических испытаний рекомбинантной вакцины ZF-2001. К настоящему времени 6697 добровольцев были вакцинированы первой дозой вакцины в рамках клинических испытаний, а еще 1209 добровольцев получили вторую дозу.

 

По предварительным результатам клинического исследования, побочные эффекты 1 степени (аллергическая реакция, небольшой жар, головная боль) наблюдались у 5 человек или 0,3% среди реципиентов вакцины. Для сравнения, у Pfizer/Biontech этот показатель составлял 2-3,8%, у "Спутника V" – 0,3-0,4%. Побочных эффектов 2 и 3 степени не наблюдалось.

 

В случае успешного завершения клинических испытаний этой вакцины Министерство инновационного развития предлагает использовать ее для вакцинации населения в Узбекистане. Для этого Специальная республиканская комиссия должна будет выдать специальное разрешение на экстренное применение вакцины.

 

Если такое разрешение будет предоставлено, то вакцина будет доставлена ​​в Узбекистан по льготным ценам и в достаточном объеме.

 

Китайская сторона в сотрудничестве с местными фармацевтическими компаниями уже в этом году произведут 300 миллионов доз вакцин ZF-UZ-2001. Это позволит провести массовую вакцинацию населения страны до конца этого года.

 

Кроме того, в ходе заседания было сообщено, что около 2,5 миллиона вакцин AstraZeneca будут поставлены в Узбекистан. Первая партия из 800 тысяч доз вакцины от коронавируса прибудет в страну в марте.

 

Большая часть населения будет вакцинирована, как только вакцину получат группы риска. Первыми вакцину получат: пожилые люди старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, медицинский персонал, сотрудники дошкольных, средних и высших образовательных заведений, сотрудники правоохранительных органов, которые работают в контакте с населением. При этом вакцинация будет проходить только на добровольной основе.

 

Ранее корреспондент Podrobno.uz поговорил с волонтерами, которые испытывают китайскую вакцину от коронавируса. Он поинтересовался, почему узбекистанцы решили протестировать именно китайскую вакцину, как проходит процесс и так ли важна денежная компенсация, чтобы решиться испытать на себе ее действие.

 

Напомним, что Узбекистан сейчас ведет переговоры с 12 ведущими производителями вакцин от коронавируса.


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