В Узбекистане предложили использовать китайскую вакцину от коронавируса для массовой вакцинации

В Узбекистане предложили использовать китайскую вакцину от коронавируса производства компании Zhifei Longcom для массовой вакцинации населения, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на данные депутата Расула Кушербаева.

По его словам, вчера в Кабинете Министров прошло очередное заседание Специальной республиканской комиссии, посвященное вакцинации населения от коронавируса. На нем присутствовали и депутаты нижней палаты парламента.

Узбекистан в сотрудничестве с китайской компанией Zhifei Longcom проводит 3 фазу клинических испытаний рекомбинантной вакцины ZF-2001. К настоящему времени 6697 добровольцев были вакцинированы первой дозой вакцины в рамках клинических испытаний, а еще 1209 добровольцев получили вторую дозу.

По предварительным результатам клинического исследования, побочные эффекты 1 степени (аллергическая реакция, небольшой жар, головная боль) наблюдались у 5 человек или 0,3% среди реципиентов вакцины. Для сравнения, у Pfizer/Biontech этот показатель составлял 2-3,8%, у "Спутника V" – 0,3-0,4%. Побочных эффектов 2 и 3 степени не наблюдалось.

В случае успешного завершения клинических испытаний этой вакцины Министерство инновационного развития предлагает использовать ее для вакцинации населения в Узбекистане. Для этого Специальная республиканская комиссия должна будет выдать специальное разрешение на экстренное применение вакцины.

Если такое разрешение будет предоставлено, то вакцина будет доставлена ​​в Узбекистан по льготным ценам и в достаточном объеме.

Китайская сторона в сотрудничестве с местными фармацевтическими компаниями уже в этом году произведут 300 миллионов доз вакцин ZF-UZ-2001. Это позволит провести массовую вакцинацию населения страны до конца этого года.

Кроме того, в ходе заседания было сообщено, что около 2,5 миллиона вакцин AstraZeneca будут поставлены в Узбекистан. Первая партия из 800 тысяч доз вакцины от коронавируса прибудет в страну в марте.

Большая часть населения будет вакцинирована, как только вакцину получат группы риска. Первыми вакцину получат: пожилые люди старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, медицинский персонал, сотрудники дошкольных, средних и высших образовательных заведений, сотрудники правоохранительных органов, которые работают в контакте с населением. При этом вакцинация будет проходить только на добровольной основе.

Ранее корреспондент Podrobno.uz поговорил с волонтерами, которые испытывают китайскую вакцину от коронавируса. Он поинтересовался, почему узбекистанцы решили протестировать именно китайскую вакцину, как проходит процесс и так ли важна денежная компенсация, чтобы решиться испытать на себе ее действие.

Напомним, что Узбекистан сейчас ведет переговоры с 12 ведущими производителями вакцин от коронавируса.