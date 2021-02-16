Сардобинское водохранилище восстановят

Кабинет министров Узбекистан принял постановление о восстановлении Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области с грифом «ДСП» (для служебного пользования). Об этом сообщило Daryo со ссылкой на начальника Управления координации деятельности проектно- изыскательских организаций Министерства строительства Насруллу Бабаева.

По словам специалиста, на основании принятого решения проводится «большой объем инженерно-исследовательских работ». В частности, взяты лабораторные анализы, продолжаются исследования для научно-технического обоснования.

«Текущее состояние объекта проверяется на соответствие первоначальным проектным решениям. Эти исследования проводятся, чтобы предотвратить повторение несчастного случая в будущем», — сказал представитель министерства.

Проектно-сметная документация на реконструкцию водохранилища разработана проектной организацией, согласно которой восстановительные работы будут проводиться в два этапа. Насрулла Бабаев отметил, что не может назвать сроки строительства.

«Причина — это определено закрытым постановлением. Правительство разработало график и определило ответственных сотрудников. Организации профильных министерств и ведомств делают свою работу согласно плану», — цитирует его издание.

Представитель Минстроя сообщил о планах по устранению трещин по сторонам плотины, возникших после её прорыва, и повторном запуске в эксплуатацию. Так, будут изучены устойчивость плотины к давлению воды, заполняемость водохранилища и результаты других научно-технических исследований.

«После получения заключений и завершения научно-технических исследований восстановление плотины будет осуществляться в два этапа», — отметил он.

Насрулла Бабаева добавил, что к научным исследованиям привлекаются не только местные специалисты, но и зарубежные исследовательские центры, поскольку «ситуация касается и соседних стран».

«Группа из нескольких независимых экспертов проанализирует результаты работы и даст свои заключения. Исходя из этого продолжатся работы в рамках следующего этапа», — отметил специалист.

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