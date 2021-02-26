» » » В Джизакской области строится новый автомобильный завод. Здесь будут выпускать грузовики и микроавтобусы
﻿
  • 15 февраль 2021 23:13
  • 26

В Джизакской области строится новый автомобильный завод. Здесь будут выпускать грузовики и микроавтобусы

В Джизакской области строится новый автомобильный завод. Здесь будут выпускать грузовики и микроавтобусы

В Джизакской области строится новый автомобильный завод. Здесь будут выпускать грузовики и микроавтобусы. Проект строительства завода презентовали Шавкату Мирзиёеву, сообщает корреспондентPodrobno.uz.

 

"Ряд проектов намечен и в автомобилестроении. Так, для внутреннего рынка важное значение имеет проект по производству микроавтобусов, коммерческих и грузовых автомобилей. Планируется, что завод будет введен в строй до конца текущего года, на нем будут работать 500 человек", – отметили в пресс-службе президента.

 

Судя по презентации, речь идет о проекте компании Auto Motors Asia. Мощность нового завода составит 27 тысяч автомобилей в год, объем инвестиций превысит 16,5 миллиона долларов. Здесь будет налажено производство китайских автомобилей от China Dong Feng Motor Industry и Нebei Changan Automile.

 

Два других автомобильных проекта, презентованных президенту – ADM-Jizzakh и Джизакский автомобильный завод, где стартовала реализация второго этапа.

 

На ADM-Jizzakh до конца 2022 года мощность производства должна достичь 100 тысяч авто. Здесь инвестиции превысят 770 триллионов сумов. Ранее мы писали, что здесь планируется наладить сборку автомобилей LADA и Renault, а также Kia.

 

На Джизакском автомобильном заводе до конца этого года завершится второй этап проекта по освоению сборки автомобилей Volkswagen. В результате общая мощность достигнет 20 тысяч авто в год. Объем инвестиций превысит 1,4 триллиона сумов.


Похожие статьи:
﻿
В Узбекистане начнут выпускать автомобили kia k5 и seltos

В Узбекистане начнут выпускать автомобили kia k5 и seltos

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане планируют наладить сборку авто премиального китайского бренда Oshan

В Узбекистане планируют наладить сборку авто премиального китайского бренда Oshan

Новости Узбекистана
﻿
Hyundai планирует производить в Узбекистане порядка 3 тысяч грузовиков и автобусов в год

Hyundai планирует производить в Узбекистане порядка 3 тысяч грузовиков и автобусов в год

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
Грузовики и автобусы Hyundai будут выпускать в Намангане

Грузовики и автобусы Hyundai будут выпускать в Намангане

Экономика / Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане запустят производство двух новых легковушек и междугородних автобусов

В Узбекистане запустят производство двух новых легковушек и междугородних автобусов

Экономика / Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика