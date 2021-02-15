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  • 15 февраль 2021 22:52
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Паратлеты Узбекистана завоевали 24 медали и заняли второе место на Гран-при в Дубае

Паратлеты Узбекистана завоевали 24 медали и заняли второе место на Гран-при в Дубае

Паратлеты Узбекистана завоевали 24 медали и заняли общекомандное второе место на турнире серии Гран-при Fazza Athletics Championships в Дубае. Об этом сообщает UzReport со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

 

Соревнования проходили с 10 по 13 февраля с участием 470 спортсменов из 52 стран.

 

Турнирную таблицу возглавил Таиланд с 39 медалями. Сборная Узбекистана расположилась на втором месте, в копилке у спортсменов 13 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей. Тройку лидеров замкнула Индия с 23 медалями.

 

Все паратлеты записали на свой счет рейтинговые очки на Паралимпийские игры в Токио, которые должны пройти 24 августа – 5 сентября.


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