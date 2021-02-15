В первой половине марта узбекистанцев начнут вакцинировать от коронавируса

В Узбекистане планируют начать вакцинацию от коронавируса в первой половине марта. Она будет проходить на добровольной основе. Об этом сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

Как сообщалось ранее, первыми вакцину получат граждане из группы риска:

- пожилые люди старше 65 лет;

- люди с хроническими заболеваниями;

- медицинские работники;

- сотрудники детских садов, школ и вузов;

- сотрудники органов внутренних дел, которые находятся в непосредственном контакте с населением.

После этого начнется массовая вакцинация населения.

В Каракалпакстане, областях и городе Ташкенте в лечебно-профилактических учреждениях уже создано 3138 прививочных кабинетов и 820 мобильных бригад для вакцинации населения от коронавируса.

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