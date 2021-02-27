Жилые массивы будут строить со школами

В новых жилых массивах за счёт компаний-застройщиков должны будут строиться школы. Об этом сообщил министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов.

По его словам, такое указание руководителям регионов на недавнем совещании по вопросам реализации Государственной программы 2021 года дал президент Шавкат Мирзиёев.

Застройщики должны будут строить государственные школы из расчёта 1,5 учащегося на каждую квартиру, или 1500-местную школу на каждые 1000 квартир.

Министр отметил, что расположение школы в пешей доступности от дома повысит привлекательность квартир и их цены.

В то же время появится средства для осуществления капитальной реконструкции школ в отдалённых регионах. Строительство одной новой школы в областном центре требует столько же средств, как и капитальная реконструкция 10−15 районных школ, сообщил он.

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