На берегу озера Тудакуль обнаружили неизвестное четырёхметровое существо?

На берегу озера Тудакуль в Навоийской области обнаружили неизвестное четырёхметровое существо. В Госкомэкологии заявили, что это фейк, сообщает Podrobno.uz.

Напомним, сегодня в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о том, что на берегу озера Тудакуль видели неизвестное четырехметровое существо, которое выбралось на берег на 15-20 секунд, но потом, испугавшись людей, скрылось под водой.

В Госкомэкологии заявили, что это фейк, а рыба на фото была заснята в России два года назад. Рыба была обнаружена 5 августа 2019 года в бухте Паллада в Хасанском районе Приморья, ее выбросило на пляж.

Очевидцев было немало, но никто из отдыхающих не решался к ней подойти. Вид у рыбы был ужасающий, люди боялись, что она может оказаться ядовитой. Маленькая девочка даже закричала, испугавшись "морского монстра". Тогда один из отдыхающих взял сельдяного короля за хвост, а именно так в науке называют эту редкую рыбу, и оттащил подальше от отдыхающих.

"Глаза, как у ящерицы – двигаются. Пока мы ее держали, она внимательно смотрела на нас. Было такое чувство, что она за тобой следит. Это смешно, но я такого никогда не видел. Народ сбежался посмотреть. Усы красные, сантиметров по 70, концы интересные по форме: как необычный цветок. Сама рыба по размерам примерно 2 м 70 см, весом около 5-6 кг", – рассказал один из очевидцев события.

Сельдяной король, или ремнетела – морская полуглубоководнвя рыба, которая встречается в теплых водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. Взрослые особи достигают в длину 11 м и веса в 250 кг.

Название ей дали моряки, которые встречали ее в косяках сельди. Ранее такая рыба в России встречалась. По легенде она предвещает землетрясения и цунами. Однако ученые это опровергают.