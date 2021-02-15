UzAuto Motors временно приостановила продажи Spark, Nexia, Cobalt и Lacetti. Причина этому – внедрение новой автоматизированной системы управления бизнес-процессами, сообщает Podrobno.uz.

"В рамках дальнейшей трансформации деятельности UzAuto Motors начата комплексная автоматизация бизнес-процессов компании путем поэтапного перехода на ERP/CRM систему SAP. Применение SAP технологий позволит оптимизировать сложные бизнес-процессы и обеспечит полную автоматизацию планирования, производства, продаж, кадровой работы и учета результатов на всех уровнях", – подчеркнули в компании.

Первым этапом внедрения системы стала интеграция SAP технологии в систему продаж UzAuto Motors, что позволит сделать реализацию автомобилей еще более прозрачной без влияния человеческого фактора.

До завершения данного процесса система автоматического распределения производимых заводом UzAuto Motors в Асака автомобилей временно не доступна и заключение договоров на данные автомобили технически невозможно.

"Вместе с тем компания UzAuto Motors гарантирует выполнение всех обязательств по ранее заключенным договорам – внедрение новой системы на сроки поставок автомобилей покупателям не отразится", – говорится в сообщении компании.