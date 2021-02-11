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  • 11 февраль 2021 23:45
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Министры будут работать в регионах в будние дни — президент

Министры будут работать в регионах в будние дни — президент

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду сообщил о новом порядке работы министров. По его словам, теперь министры в будние дни будут работать в регионах.

 

«В понедельник проведут совещание с премьер-министром, предоставят отчёты, сформируют рабочий план на неделю и отправятся в регионы. Только в субботу и воскресенье им будет разрешено находиться в Ташкенте. В воскресенье они будут дома, хорошенько отдохнут, уделят внимание воспитанию детей и внуков, а затем с понедельника снова поедут в регионы. Если в середине недели увижу какого-нибудь министра в столице, освобожу от должности», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что «министры служат всей республике, а не только караулят Ташкент».


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