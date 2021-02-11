Узбекистан зарегистрирует российскую вакцину «Спутник V»

Как сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия, сертификация вакцины начинается сегодня, 11 февраля, и будет проходить в ускоренном режиме, что может занять 15−20 дней. «Дальше уже можно будет её применять», — добавил источник.
По данным источника, нынешней ночью Узбекистан получил от разработчиков российской вакцины необходимые материалы для запуска процесса сертификации, в частности, результаты третьей стадии клинических испытаний вакцины для проведения исследований.
Службе санэпидблагополучия поручено разработать порядок вакцинации населения. Этот процесс должен проводиться исключительно на добровольной основе и, в первую очередь, среди следующих групп населения:
·пожилые люди старше 65 лет;
·люди с хроническими заболеваниями;
·медицинские работники;
·сотрудники дошкольных образовательных организаций, школ и вузов;
·сотрудники органов внутренних дел, которые находятся в непосредственном контакте с населением.