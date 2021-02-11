Узбекистан зарегистрирует российскую вакцину «Спутник V»

На заседании Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом было принято решение о сертификации в Узбекистане российской вакцины «Спутник V» и начале работ по ее регистрации, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как сообщили в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия, сертификация вакцины начинается сегодня, 11 февраля, и будет проходить в ускоренном режиме, что может занять 15−20 дней. «Дальше уже можно будет её применять», — добавил источник.

По данным источника, нынешней ночью Узбекистан получил от разработчиков российской вакцины необходимые материалы для запуска процесса сертификации, в частности, результаты третьей стадии клинических испытаний вакцины для проведения исследований.

Службе санэпидблагополучия поручено разработать порядок вакцинации населения. Этот процесс должен проводиться исключительно на добровольной основе и, в первую очередь, среди следующих групп населения:

·пожилые люди старше 65 лет;

·люди с хроническими заболеваниями;

·медицинские работники;

·сотрудники дошкольных образовательных организаций, школ и вузов;

·сотрудники органов внутренних дел, которые находятся в непосредственном контакте с населением.