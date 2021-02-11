В Узбекистане отменят акцизный налог на услуги мобильной связи

В Узбекистане в 2023 году отменят акцизный налог на услуги мобильной связи. Это предусмотрено постановлением президента «О мерах по привлечению инвестиций в дальнейшее развитие информационных технологий и коммуникаций».

Согласно документу, с 1 января 2022 года ставка акцизного налога на услуги мобильной связи будет снижена до 10%, а начиная с 1 января 2023 года эти услуги не подлежат обложению акцизным налогом.

Сейчас ставка акциза на предоставление услуг мобильной связи составляет 15%, отмечает UzReport.