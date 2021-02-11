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  • 11 февраль 2021 23:22
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Готовится поэтапный полный переход на латиницу

Готовится поэтапный полный переход на латиницуПостановлением Кабинета министров Узбекистана от 10 февраля утверждена «дорожная карта» по поэтапному полному переходу на узбекский алфавит, основанный на латинской графике, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции Huquqiy axborot.

 

Документом предусмотрена разработка проектов нормативно-правовых актов о полном переходе на узбекский алфавит, основанный на латинице (к маю), а также об утверждении новой редакции правил правописания узбекского языка (к октябрю, редакция от 1999 года).

 

Проекты нормативно-правовых актов до публикации на портале Regulation.gov.uz должны будут проходить проверку на соответствие правилам государственного языка и написаны на латинице (проект документов об этом ожидается к октябрю-ноябрю).

 

«Дорожной картой» также намечен полный перевод на усовершенствованный алфавит на латинской графике:

·официальных вебсайтов (с декабря 2022 года);

·удостоверяющих личность документов, ID-карт и др. (с января 2022 года);

·рабочих бумаг и различных бланков (с декабря 2022 года);

·названий мест, улиц, наименований, названий организаций, вывесок, средства массовой агитации, рекламы и объявлений (с декабря 2022 года).

 

Кроме того, все центральные и местные средства массовой информации, сайты, издательства и типографические предприятия должны будут полностью перейти на латиницу (с декабря 2022 года).

 

С 1 января 2023 года во всех организациях, независимо от организационно-правовой формы, будет внедрена практика использования узбекского алфавита на латинской графике при разработке, принятии и публикации делопроизводственных и других документов.

 

20 октября прошлого года президент подписал указ о развитии узбекского языка и совершенствовании языковой политики в стране. Документом правительству поручалось создать рабочую группу по обеспечению полного перехода на алфавит, основанный на латинской графике, и разработать «дорожную карту».

 

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