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  • 11 февраль 2021 9:38
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Президент поручил начать подготовку к вакцинации от коронавируса

Президент поручил начать подготовку к вакцинации от коронавируса

Президент Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании в среду дал поручение начать подготовку к вакцинации населения Узбекистана от коронавируса, сообщает Gazeta.uz.

 

Глава государства поручил министру здравоохранения Абдухакиму Хаджибаеву и его заместителю, главе Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходиру Юсупалиеву в течение месяца определить категории населения, которые будут привиты в первую очередь, и сформировать электронный список.

 

Кроме того, президент поручил подготовить свыше 3000 отделов вакцинации в семейных поликлиниках и сельских врачебных пунктах. Дополнительно будут организованы 800 мобильных бригад.


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