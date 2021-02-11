» » » Узбекистан близок к организации производства «Спутник V»
﻿
  • 11 февраль 2021 9:31
  • 44

Узбекистан близок к организации производства «Спутник V»

Узбекистан близок к организации производства «Спутник V»В Центральной Азии наблюдается большой интерес к российским вакцинам, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

 

Отвечая на вопрос, на каких условиях Россия готова предоставить вакцину этим странам, Руденко ответил: «На наиболее привлекательных».

 

«Учитывая высокие темпы распространения коронавирусной инфекции во всем мире, мы постараемся максимально удовлетворить потребности наших партнеров», — добавил он.

 

По его словам, Туркменистан уже завершил сертификацию вакцины «Спутник V», а Казахстан и Узбекистан получают поддержку в организации производства, включая передачу соответствующей технологии.

 

«Мы ожидаем назначения квалифицированного технологического партнера со стороны Узбекистана», — добавил высокопоставленный дипломат.

 

Ранее Spot писал, что отношение в мире к российской вакцине «Спутник V» сильно поменялось после того, Lancet, один из ведущих мировых медицинских журналов, опубликовал результаты третьей фазы испытаний. Из них следовало, что эффективность вакцины составила 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжёлого течения коронавируса.

 

ИСТОЧНИК


Похожие статьи:
﻿
Узбекистан проводит работу по ускоренной сертификации вакцины

Узбекистан проводит работу по ускоренной сертификации вакцины "Спутник V", а также запуску ее производства

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан заказал 70 миллионов доз российской вакцины «Спутник V»

Узбекистан заказал 70 миллионов доз российской вакцины «Спутник V»

Новости Узбекистана
﻿
Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин «Спутник V» для трудовых мигрантов

Россия поставит Узбекистану 1 миллион вакцин «Спутник V» для трудовых мигрантов

Новости Узбекистана
﻿
В Узбекистане «Спутник V» могут начать применять не ранее 2021 года

В Узбекистане «Спутник V» могут начать применять не ранее 2021 года

Новости Узбекистана
﻿
Узбекистан планирует производство и экспорт вакцины после испытаний

Узбекистан планирует производство и экспорт вакцины после испытаний

Новости Узбекистана
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика