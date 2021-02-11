Узбекистан близок к организации производства «Спутник V»

В Центральной Азии наблюдается большой интерес к российским вакцинам, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Отвечая на вопрос, на каких условиях Россия готова предоставить вакцину этим странам, Руденко ответил: «На наиболее привлекательных».

«Учитывая высокие темпы распространения коронавирусной инфекции во всем мире, мы постараемся максимально удовлетворить потребности наших партнеров», — добавил он.

По его словам, Туркменистан уже завершил сертификацию вакцины «Спутник V», а Казахстан и Узбекистан получают поддержку в организации производства, включая передачу соответствующей технологии.

«Мы ожидаем назначения квалифицированного технологического партнера со стороны Узбекистана», — добавил высокопоставленный дипломат.

Ранее Spot писал, что отношение в мире к российской вакцине «Спутник V» сильно поменялось после того, Lancet, один из ведущих мировых медицинских журналов, опубликовал результаты третьей фазы испытаний. Из них следовало, что эффективность вакцины составила 91,8%. Вакцина также на 100% защищает от тяжёлого течения коронавируса.

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