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  • 11 февраль 2021 9:25
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Желающим открыть собственное дело будут выделяться субсидии до 7 млн сумов

Желающим открыть собственное дело будут выделяться субсидии до 7 млн сумовПод председательством президента Шавката Мирзиёева 10 февраля состоялось видеоселекторное совещание по вопросам эффективной организации осуществления Государственной программы «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения».

 

В программе предусмотрено 113 мероприятий по экономическому развитию. Основное внимание при этом уделено созданию новых рабочих мест.

 

Так, желающим открыть собственное дело будут выделяться субсидии в размере до 7 миллионов сумов, а нуждающемуся в социальной поддержке населению - компенсация расходов на профессиональное обучение в размере 1 миллиона сумов.

 

Ответственным лицам поручено в кратчайшие сроки утвердить и внедрить порядок выделения этих средств. Как ожидается, эта мера позволит к концу года обеспечить работой 20 тысяч человек.

 

Как известно, молодежь, желающая заниматься сельским хозяйством, начала получать наделы площадью от 10 соток до 1 гектара. Глава государства подчеркнул, что главными критериями в этом процессе должны быть справедливость и честность, необходимо учитывать общественное мнение.

 

Подчеркнута важность эффективного распределения 6 триллионов сумов кредитных средств, выделяемых на поддержку семейного бизнеса, повышения предпринимательского потенциала махаллей исходя из их «точек роста».


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