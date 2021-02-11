В Узбекистане появится новый телеканал. Он займется развитием паломнического туризма

В Узбекистане появится новый спутниковый телеканал "Имам Бухари". Он займется развитием паломнического туризма, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Президент поручил ряду профильных ведомств в трехмесячный срок в целях широкой популяризации и продвижения бесценного наследия великих ученых и деятелей, особенно Имама Бухари, разработать и внести в Кабинет Министров концепцию по созданию и развитию спутникового телеканала паломнического туризма "Имам Бухари".

Планируется, что он будет вещать на индонезийском, бенгальском, малайском, турецком, арабском языках, языках хинди, урду, пушту и других. Также его корреспонденты будут работать в зарубежных странах.