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  • 11 февраль 2021 7:21
  • 39

В Узбекистане появится новый телеканал. Он займется развитием паломнического туризма

В Узбекистане появится новый телеканал. Он займется развитием паломнического туризма

В Узбекистане появится новый спутниковый телеканал "Имам Бухари". Он займется развитием паломнического туризма, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

 

Президент поручил ряду профильных ведомств в трехмесячный срок в целях широкой популяризации и продвижения бесценного наследия великих ученых и деятелей, особенно Имама Бухари, разработать и внести в Кабинет Министров концепцию по созданию и развитию спутникового телеканала паломнического туризма "Имам Бухари".

 

Планируется, что он будет вещать на индонезийском, бенгальском, малайском, турецком, арабском языках, языках хинди, урду, пушту и других. Также его корреспонденты будут работать в зарубежных странах.


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