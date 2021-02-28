О жизни Алишера Навои снимается фильм

Как сообщается на Telegram-канале международного мультимедийного проекта «Культурное наследие Узбекистана», для создания документальной ленты, посвященной 580-летию со дня рождения Алишера Навои, авторы фильма выбрали новый подход к личности и творчеству мыслителя. Эта картина является одним из 24-х фильмов, снимающихся под общим названием «Сердце народа».

В фильме будут использованы историко-художественные реконструкции и компьютерная графика, а также интервью с представителями Ташкентского Государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои, учеными-навоиведами.

Картина снимается по заказу Национального агентства «Узбеккино». Съемки планируется провести в Бухарской, Самаркандской, Ташкентской областях и в городе Ташкенте.