В Узбекистане вводится туристический сбор

В Узбекистане с 1 марта вводится туристический сбор. Его будут платить граждане за каждый день проживания в гостинице, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на указ президента.

"С 1 марта 2021 года для граждан Узбекистана и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике, вводится туристский (гостиничный) сбор, за каждый день их пребывания в средствах размещения. Его размер будет устанавливаться Кабинетом Министров", – говорится в документе.

При этом средства, поступающие от оплаты туристского сбора, будут направляться на финансирование мероприятий по продвижению и стимулированию внутреннего туризма, обеспечению загруженности средств размещения в период низкого туристского сезона.