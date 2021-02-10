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  • 10 февраль 2021 8:51
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В Узбекистане вводится туристический сбор

В Узбекистане вводится туристический сборВ Узбекистане с 1 марта вводится туристический сбор. Его будут платить граждане за каждый день проживания в гостинице, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на указ президента.

 

"С 1 марта 2021 года для граждан Узбекистана и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике, вводится туристский (гостиничный) сбор, за каждый день их пребывания в средствах размещения. Его размер будет устанавливаться Кабинетом Министров", – говорится в документе.

 

При этом средства, поступающие от оплаты туристского сбора, будут направляться на финансирование мероприятий по продвижению и стимулированию внутреннего туризма, обеспечению загруженности средств размещения в период низкого туристского сезона.


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