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  • 10 февраль 2021 8:43
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В Узбекистане президентские выборы пройдут в октябре

В Узбекистане президентские выборы пройдут в октябреПрезидент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием избирательного законодательства».

 

Согласно внесенным изменениям, выборы президента, в Законодательную палату Олий Мажлиса и Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, в представительные органы государственной власти областей, районов, городов будут проводиться соответственно в год истечения конституционного срока их полномочий – в первое воскресенье третьей декады октября (ранее было в декабре).

 

Кроме того, избирательные участки по выборам образуются окружными избирательными комиссиями по представлению хокимиятов районов и городов, а по выборам депутатов районных, городских Кенгашей – районными, городскими избирательными комиссиями. Ранее избирательные участки образовывались окружными избирательными комиссиями по представлению хокимиятов районов и городов.

 

Теперь, окружные избирательные комиссии по выборам депутатов районных, городских Кенгашей не будут образовываться.

 

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