В Узбекистане вводится новый вид отпуска

Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан». Об этом пишет kun.uz.

Согласно документу, в Узбекистане вводится система «отпуск для семейных путешествий» продолжительностью не менее пяти рабочих дней, предусматривающая путешествие с родителями, родственниками, пожилыми людьми и наставниками.

При этом «отпуск для семейного путешествия» предоставляется за счет ежегодного основного отпуска с согласия работодателя и в соответствии с коллективными договорами.