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  • 10 февраль 2021 8:40
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В Узбекистане вводится новый вид отпуска

В Узбекистане вводится новый вид отпускаШавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по дальнейшему развитию внутреннего и паломнического туризма в Республике Узбекистан». Об этом пишет kun.uz.

 

Согласно документу, в Узбекистане вводится система «отпуск для семейных путешествий» продолжительностью не менее пяти рабочих дней, предусматривающая путешествие с родителями, родственниками, пожилыми людьми и наставниками.

 

При этом «отпуск для семейного путешествия» предоставляется за счет ежегодного основного отпуска с согласия работодателя и в соответствии с коллективными договорами.


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