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  • 10 февраль 2021 8:00
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В период праздников нерабочих дней будет не менее трёх

В период празднования праздника Навруз, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха) отныне будет устанавливаться не менее трёх нерабочих дней. Они появятся за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней. Новый порядок утверждён указом президента Узбекистана о развитии внутреннего и паломнического туризма от 9 февраля.

 

В период праздников нерабочих дней будет не менее трёх

 

 

Указом также предусмотрено введение системы «отпуск для семейных путешествий» продолжительностью не менее пяти рабочих дней. Она предусматривает путешествие с родителями, родственниками, пожилыми людьми и наставниками. «Отпуск для семейного путешествия» будет предоставляться за счёт ежегодного основного отпуска с согласия работодателя и в соответствии с коллективными договорами.


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