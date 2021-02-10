В период праздников нерабочих дней будет не менее трёх

В период празднования праздника Навруз, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха) отныне будет устанавливаться не менее трёх нерабочих дней. Они появятся за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней. Новый порядок утверждён указом президента Узбекистана о развитии внутреннего и паломнического туризма от 9 февраля.

Указом также предусмотрено введение системы «отпуск для семейных путешествий» продолжительностью не менее пяти рабочих дней. Она предусматривает путешествие с родителями, родственниками, пожилыми людьми и наставниками. «Отпуск для семейного путешествия» будет предоставляться за счёт ежегодного основного отпуска с согласия работодателя и в соответствии с коллективными договорами.