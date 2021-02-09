Протяженность Трансафганской ж/д составит 600 км, его будут строить в течение 5 лет

2 февраля в г.Ташкенте по итогам узбекско-афганско-пакистанских переговоров высокого уровня принят совместный план действий («Дорожная карта») по строительству железной дороги «Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар».

В соответствии с «Дорожной картой» в марте-апреле текущего года будет организована совместная международная экспедиция для всестороннего изучения маршрута железной дороги и подготовки материалов для проектирования.

Также с привлечением международных консалтинговых компаний планируется провести исследование трафика перевозки экспортно-импортных грузов по маршруту «Южная Азия - Афганистан - Центральная Азия - Российская Федерация - Восточная Европа».

Исследование охватывает внешнюю торговлю и грузооборот стран Центральной Азии, Южного Кавказа со странами Южной Азии. Будут изучены крупные инвестиционные проекты, реализуемые в странах Центральной Азии с участием Пакистана и Индии, а также стран Юго-Восточной Азии.

В настоящее время перевозки грузов между странами Южной Азии и Юго-Восточной Азии и странами СНГ осуществляются преимущественно морским транспортом.

В ходе трехсторонних переговоров было отмечено, что сроки строительства железной дороги, с расчетной протяженностью 600 км с колеей 1520 мм могут составить до 5 лет. При этом, строительство высоковольтной линии электропередач «Сурхан–Пули - Хумри» и энергопроекта CASA-1000, предусматриващих создание условий для поставки сезонных излишков гидроэлектроэнергии из стран Центральной Азии для покрытия растущего спроса на электроэнергию в Афганистане и Пакистане, позволит снизить затраты на строительство совпадающих участков дороги. В дальнейшем не исключаются перспективы электрификации дороги, что существенно повысит экономическую эффективность перевозки грузов.

По экспертным оценкам, полная реализация транспортно-инфраструктурного потенциала Афганистана позволит сократить время транспортировки товаров, например, из Узбекистана в Пакистан с 30-35 до 10-15 дней.

Перевозки грузов по новой железной дороге могут снизить транспортные расходы между Россией и Пакистаном на 15-20%, а между странами Центральной Азии с Пакистаном

на 30-35%.

Прогнозируется также рост транзита грузов между странами Юго-Восточной Азии и Восточной Европы по железным дорогам России, Казахстана и Узбекистана. Так, по данным участников встречи, ежегодные темпы роста объема грузоперевозок по железным дорогам РФ, Казахстана, Узбекистана и Афганистана в последние годы составили 25%. В 2020 году по этой дороге перевезено 4 млн тонн грузов, что свидетельствует о высокой динамике восстановления экономики Афганистана. По предварительным данным, уже в первые годы с момента начала эксплуатации железной дороги «Мазари-Шариф–Кабул–Пешавар» объем грузоперевозок по данному маршруту может составить 10 млн тонн.