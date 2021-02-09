Узбекистан и ЕС проводят седьмой раунд переговоров по торговой части Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве

Узбекистан и Европейский Союз проводят седьмой раунд переговоров по торговой части Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, сообщает Podrobno.uz.

По информации посольства нашей страны в Бельгии, в мероприятии председательствуют заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Бадриддин Абидов и исполняющий обязанности начальника отдела по южным соседям, Ближнему Востоку, Турции, России и Центральной Азии генерального директората по торговле Европейской комиссии Тимо Хаммарен.

В переговорах, которые завершатся 12 февраля, также принимают участие представители различных министерств и ведомств нашей страны и институтов Евросоюза. Стороны в течение 5 дней будут обсуждать посвященные вопросам торговли разделы проекта вышеуказанного Соглашения.

Напомним, предыдущий раунд прошел 14-18 сентября 2020 года также в формате видеоконференцсвязи.