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  • 8 февраль 2021 9:31
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Сотрудникам органов внутренних дел могут повысить зарплату

Сотрудникам органов внутренних дел могут повысить зарплатуСотрудникам органов внутренних дел в Узбекистане могут повысить зарплату, следует из выступления президента Шавката Мирзиёева на заседании в Ферганской области 5 февраля.

 

По его словам, снизить уровень преступности в стране можно с помощью обеспечения занятости.

 

«Причина преступности — безработица. Если обеспечим занятость, соответственно, снизится уровень преступности. Кто преступники, кто им покровительствует? Нужно разобраться в каждом из них. Каждый должен знать о верховенстве закона и неотвратимости наказания. Тогда снизится уровень преступности. Для этого вы должны работать системно».

 

Шавкат Мирзиёев анонсировал принятие нового постановления, которое предусматривает «изменения в системе МВД и внедрение новшеств».

 

«Я благодарен сотрудникам органов внутренних дел. Они смогли проявить себя в обеспечении нашего спокойствия во время пандемии. Поэтому мы принимаем меры по увеличению их заработной платы, качественному обучению и оказанию помощи… Мы не должны забывать об одном: когда мы снизим преступность, тогда и люди будут довольны нами», — сказал он.

 

В конце декабря в социальных сетях распространилось сообщение о повышение зарплат сотрудникам ОВД с 5 января, но тогда МВД опровергло информацию.

 

ИСТОЧНИК


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