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  • 8 февраль 2021 9:20
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Узбекистан установил дипотношения еще с одной страной

Узбекистан установил дипотношения еще с одной страной3 февраля состоялась официальная церемония подписания протокола между Узбекистаном и Сан-Марино об установлении дипломатических отношений.

 

Как передает ИА «Дунё», от узбекской стороны документ подписал посол Узбекистана в Италии Отабек Акбаров, а от Сан-Марино – посол Даниэла Ротондаро.

 

«После проведения внутригосударственных процедур в двух странах протокол вступит в силу и Сан-Марино станет 136-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения», - говорится в сообщении.

 

Посол Даниэла Ротондаро отметила, что установление дипотношений с Узбекистаном является важным внешнеполитическим событием для Сан-Марино. По ее мнению, две страны могли бы сотрудничать в вопросах обеспечения продовольственной безопасности и здорового питания, а также искоренения бедности.

 

Она также заявила о заинтересованности к развитию двусторонних отношений по линии торгово-экономического сотрудничества. В частности, по словам Посла, Сан-Марино готово к проработке и подписанию двусторонних соглашений о взаимной защите и поощрении инвестиций, избежании двойного налогообложения.

 

Кроме того, Даниэла Ротондаро предложила организовать двусторонний бизнес-форума и мероприятия, посвященные презентации торгово-экономического и инвестиционного потенциала Узбекистана. Она отметила, что Сан-Марино, имеющая тесные связи с Евросоюзом, может предоставить узбекским компаниям и экспортерам хорошие возможности для выхода на европейские рынки.

 

«Еще одним важным направлением может стать сотрудничество в сфере туризма. Сан-Марино, принимающее ежегодно более 3 миллионов туристов, готово делиться своими знаниями и опытом в данной сфере», - заключила дипломат.


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