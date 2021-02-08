UzAuto Motors прекращает продажи Equinox

Компания UzAuto Motors сообщила о прекращении регистрации заявок на получение договоров на поставку автомобилей Chevrolet Equinox. Об этом сообщает Gazeta.uz.

«В связи со стратегией по обновлению модельного ряда текущее поколение автомобиля Chevrolet Equinox снимается с производства». — говорится в сообщении.

В компании заверили, что поставка Equinox покупателям, заключившим договоры, будет выполнена в полном объеме.

СМИ писали, что GM сократит объёмы производства автомобилей на четырёх предприятиях — в США, Канаде, Мексике и Южной Корее — из-за дефицита полупроводниковых компонентов. Ограничения затронут производство Malibu, Equinox и Trax (Tracker), а также кроссоверов Cadillac XT4, GMC Terrain и Buick Encore.

Ранее GM объявил сроки выхода на рынок обновлённых Equinox и Traverse. Изначально предполагалось, что их продажи стартуют во второй половине 2020 года, но из-за карантинных ограничений сроки выхода новинок пришлось сдвигать.

Согласно недавно озвученной информации, рестайлинговая версия Equinox будет доступна для покупки летом, конкретная дата пока не указывается. Новый Traverse, как ожидается выйдет на рынок осенью.

Узбекистан получал Equinox из Китая. Первая партия из 216 автомобилей от SAIC-GM была доставлена 9 апреля 2020 года.

UzAuto Motors заключила контракт с General Motors Overseas Distribution на поставку 8750 автомобилей Chevrolet Equinox в 2020—2021 годах. Сумма контракта составляет почти 200 млн долларов, или около 22845 долларов за одну машину (цена по CIP/CPT). В Узбекистане Equinox продавался по 349 млн сумов (около 33,1 тысячи долларов).