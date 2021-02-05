Михаил Мишустин рассказал о подготовке визита Шавката Мирзиёева в Россию

Россия и Узбекистан готовят солидную программу для предстоящего государственного визита президента Шавката Мирзиёева в РФ. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы ведем подготовку государственного визита в Россию президента Узбекистана, прорабатывается такой солидный пакет документов к подписанию. Мы также готовим насыщенную программу», - заявил Мишустин на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Важным этапом подготовки госвизита, по словам российского политика, станет второе заседание совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.

«К сожалению, в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями мероприятие наше переносится на март-апрель... Российские и узбекистанские ведомства плотно работают над тем, чтобы все это состоялось», - добавил российский премьер.

Он выразил надежду, что конкретные даты будут определены в ближайшее время.

Ранее подготовку предстоящего визита президента Узбекистана в Россию обсудили замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко и посол Узбекистана Ботиржон Асадов.

Государственный визит Шавката Мирзиёева в Россию был запланирован на 2020 год, однако был перенесен на 2021-й по причине пандемии COVID-19.

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