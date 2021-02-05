Заработал Call-центр для оперативной помощи туристам

Основными задачами Call-центра является приём по телефону обращений туристов и оперативная организация оказания им необходимой помощи в рамках полномочий органов внутренних дел.
Call-центр оснащен современным информационно-коммуникационным оборудованием и соединен с дежурными частями региональных управлений обеспечения безопасного туризма ГУВД-УВД г. Ташкента, Ташкентской, Бухарской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Хорезмской областей.
Позвонить на указанный номер можно из любого региона республики. Call-центр укомплектован квалифицированными специалистами, свободно владеющими узбекским, русским и английским языками, и функционирует круглосуточно без выходных.