Заработал Call-центр для оперативной помощи туристам

В Управлении координации обеспечения безопасного туризма МВД Республики Узбекистан начал свою деятельность "Call-центр", обратиться в который можно по телефону, набрав короткий номер "1173".

Основными задачами Call-центра является приём по телефону обращений туристов и оперативная организация оказания им необходимой помощи в рамках полномочий органов внутренних дел.

Call-центр оснащен современным информационно-коммуникационным оборудованием и соединен с дежурными частями региональных управлений обеспечения безопасного туризма ГУВД-УВД г. Ташкента, Ташкентской, Бухарской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской и Хорезмской областей.

Позвонить на указанный номер можно из любого региона республики. Call-центр укомплектован квалифицированными специалистами, свободно владеющими узбекским, русским и английским языками, и функционирует круглосуточно без выходных.

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