В Узбекистане создается международный фонд имени Алишера Навои

Президент Узбекистана подписал Постановление «О создании международного общественного фонда имени Алишера Навои». Об этом сообщает «Даракчи».

Его основными задачами определены широкое изучение и популяризация жизни, научного и литературного наследия Навои, перевод на иностранные языки его произведений, содействие деятельности литераторов и ученых, исследующих его научное и литературное наследие, ежегодное в день рождения Алишера Навои международной конференции и «Навоийских чтений» и другое.

Источниками формирования средств Фонда определены средства в размере до 1 миллиарда сумов, выделяемые ежегодно Фондом развития узбекского языка при Кабинете Министров; гранты международных финансовых институтов; благотворительные пожертвования юридических и физических лиц и иные источники, не запрещенные законодательством.

Фонд будет располагаться в одной части здания по адресу: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Академика Яхё Гуломова, 70, на основе права безвозмездного пользования.