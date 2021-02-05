» » » В Узбекистане создается международный фонд имени Алишера Навои
﻿
  • 5 февраль 2021 10:10
  • 35

В Узбекистане создается международный фонд имени Алишера Навои

В Узбекистане создается международный фонд имени Алишера НавоиПрезидент Узбекистана подписал Постановление «О создании международного общественного фонда имени Алишера Навои». Об этом сообщает «Даракчи».

 

Его основными задачами определены широкое изучение и популяризация жизни, научного и литературного наследия Навои, перевод на иностранные языки его произведений, содействие деятельности литераторов и ученых, исследующих его научное и литературное наследие, ежегодное в день рождения Алишера Навои международной конференции и «Навоийских чтений» и другое.

 

Источниками формирования средств Фонда определены средства в размере до 1 миллиарда сумов, выделяемые ежегодно Фондом развития узбекского языка при Кабинете Министров; гранты международных финансовых институтов; благотворительные пожертвования юридических и физических лиц и иные источники, не запрещенные законодательством.

 

Фонд будет располагаться в одной части здания по адресу: город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Академика Яхё Гуломова, 70, на основе права безвозмездного пользования.


Похожие статьи:
﻿
Непрерывное изучение произведений Навои внедрят в образовательных учреждениях

Непрерывное изучение произведений Навои внедрят в образовательных учреждениях

Новости Узбекистана
﻿
Начались съемки мультфильма

Начались съемки мультфильма "Скупой бакалейщик" по произведению Алишера Навои

Новости Узбекистана
﻿
В Российской библиотеке прошла выставка рукописей произведений Навои

В Российской библиотеке прошла выставка рукописей произведений Навои

Новости Узбекистана / Культура
﻿
В Узбекистане учредили благотворительный Фонд имени Ислама Каримова

В Узбекистане учредили благотворительный Фонд имени Ислама Каримова

Политика / Новости Узбекистана / Культура
﻿
В Узбекистане празднуют 575-летие со дня рождения Алишера Навои

В Узбекистане празднуют 575-летие со дня рождения Алишера Навои

Новости Узбекистана / Культура
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика